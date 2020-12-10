رسميًا – الإعلان عن هواتف لينوفو K12 و K12 برو بتصميم مميز وأسعار منخفضة

نحن لا نرى هواتف جديدة من لينوفو كل يوم! الشركة ليست نشطة من حيث إطلاق الهواتف الذكية بشكل دوري، لكن حتى الآن لازالت هواتف لينوفو تمتلك جمهور ضخم حول العالم نظرًا لأنها هواتف اعتمادية، واليوم نشهد الإعلان عن هواتف لينوفو K12 وK12 برو بتصميم مميز وأسعار منخفضة.

مواصفات ومميزات هواتف لينوفو K12 وK12 برو

الهواتف الجديدة وكما يظهر لنا هي من سلسلة K المتوسطة، وفي واقع الحال فالهواتف الجديدة مشابهة إلى حد كبير لهواتف Moto E7 وG9 وذلك نظرًا لأن الشركتين تتبعان إدارة واحدة! تم الإعلان عن الهواتف على منصة ويبو الصينية، وهاتف لينوفو K12 العادي يأتي مع شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+ وهي بالطبع من نوع LCD، هذا إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل على شكل نوتش قطرة المياه.

الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 460 المتوسط جنبًا إلى جنب مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، ومن هذه المواصفات نفهم أنه هاتف في الفئة المنخفضة بلا شك، أيضًا لدينا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل لقياس العمق، وأخيرًا بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير. — يأتي هذا الهاتف بسعر يكافئ 122 دولار أمريكي.

أما عن الإصدار برو فهو يأتي مع شاشة أكبر بقياس 6.8 بوصة لكن مع نفس الدقة المنخفضة! هذا بالإضافة لكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل ومستشعر رئيسي خلفي بدقة 64 ميجابيكسل، لكن هذا الهاتف يضم كاميرتين خلفيتين إضافيتين وليس واحدة، وهم للماكرو والعمق بنفس الدقة 2 ميجابيكسل.

الهاتف يأتي أيضًا مع معالج اقوى وهو سنابدراجون 662 مع ذاكرة 128 جيجابايت لكن بنفس الرامات 4 جيجابايت، بالإضافة لدينا بطارية كبيرة بسعة 6,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع حتى 20 واتّ. — سيكلّف هذا الهاتف 153 دولار أمريكي.