الصين تبتكر أقوى كمبيوتر كمي في العالم

استطاع علماء من الصين تطوير أقوى كمبيوتر كمي في العالم يمكنه حل المسائل أسرع بـ100 تريليون من الكمبيوترات الحالية وأطلق عليه اسم Jiuzhang ليكون بذلك أسرع من من كمبيوتر غوغل “Sycamore” بـ10 مليارات مرة.

ويمكن للبت الكمي “كوبيت” إجراء العمليات الحسابية بسرعة أعلى من الكمبيوترات التقليدية ، ويستخدم جهاز جوجل رقائق فائقة التوصيل اما الكمبيوتر الصيني فيستخدم منظومة الدوائر البصرية.

ولا يزال استخدام كمبيوتر Jiuzhang الكمي محدوداً فقط في حساب عينات البوزون رغم انه تمكن من حل اختبار خلال 200 ثانية فقط في حين أن أسرع جهاز صيني يستغرق مدة 2.5 مليار سنة لحسابها.

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