سوار ذكي يمكن ساعات آبل الذكية من التوصل عبر الفيديو

كشفت شركة Wristcam عن سوار ذكي يتصل مع ساعات آبل الذكية ليتمكن مستخدمي الساعات من الإعتماد عليها في التصوير و التواصل عبر الفيديو ومتوفر بعدة ألوان هي الأبيض والأسود والرمادي والوردي، وبسعر 280 دولارا تقريبا.

وزود بكاميرتين الأولى أساسية بدقة 8 ميغابيكسل والتانية بدقة 2 ميغابيكسل وقادرة على التقاط الصور بدقة ال 4K، ويستطيع المستخدم تركيب ساعة آبل على السوار وعند التقاط الصور تعرض على تطبيق خاص على الأجهزة الذكية.

وجاء ببطارية داخلية تكفيه ليعمل يوما كاملا بالشحنة الواحدة وتتصل مع Apple Watch عبر تقنية Bluetooth Low Energy وهواتف آيفون عبر شبكات Bluetooth 4.2, 5.0 أو Wi-Fi.

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