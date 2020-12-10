شركة Genesis تزيل الستار عن أحدث سياراتها الكروس أوفر

أعلنت شركة Genesis التابعة لهيونداي عن السيارة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا وأناقة لعام 2020 والتي جاءت مع هيكل ينفرد بتصميم مصابيحه الأمامية والخلفية.

وتأتي سيارة GV70 مع واجهة قيادة فيها شاشة مستطيلة كبيرة تعمل باللمس، وشاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة مفاتيح رقمية من الداخل وحصلت مقاعدها على أفخم أنواع الجلود.

وحصلت على العديد من الأنظمة المتطورة التي تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافة للإبتعاد عن الحوادث وتفاديها فضلاً عن توفير أنظمة لتمكنها من الحركة بسلاسة حتى على الطرقات المكسوة بالثلوج أو الرمال.

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