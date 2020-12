خلل مفاجئ يُصيب تطبيق فيسبوك «ماسنجر»

أفاد موقع “داون ديتكتور” الأمريكي، اليوم الخميس، بحصول عطب مفاجئ في تطبيق فيسبوك ماسنجر.

وأشار الموقع إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي التطبيق لم يتمكنوا من التواصل وإرسال الرسائل منذ الساعة 11 صباحا.

وتم التفطن إلى العطب المفاجئ في أوروبا في مرحلة أولى قبل أن ينتشر في بقية دول العالم.

وفي تونس وجد مستخدمو موقع فيسبوك وتطبيق ماسنجر صعوبة في إرسال وتلقي الرسائل النصية منذ حوالي الساعة، ولم تُعلق الشركة حتى الآن على أسباب هذا العطب.

وأشارت شركة فيسبوك، في وقت سابق، بالذكرى العاشرة لإطلاق برنامجها لإصلاح الثغرات الأمنية في الموقع، أن التقرير التي تتلقاه من مختلف الدول حول العالم والباحثين عن الأخطاء الأمنية تُساعد الشركة من أجل إجراء تحسينات لحماية مستعملي فيسبوك وخصوصيتهم بشكل أفضل.

وسبق وأن أعلنت شركة فيسبوك عن إستراتيجيتها التي تقضي بمنح المُبلغين عن الاختراقات والثغرات مكافأة مالية، وأشارت الشركة في ذات السياق إلى أ، البلدان الثلاثة الأولى على أساس الجوائز الممنوحة هذه السنة 2020 هي الهند وتونس والولايات المتحدة.

