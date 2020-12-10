إطلاق قمريين صناعيين من الصين لدراسة موجات الجاذبية

أعلن التلفزيون الصيني عن إصلاق اليوم الخميس عن إطلاق قمرين صناعيين من طراز GECAM بواسطة صاروخ Long March-11 لدراسة موجات الجاذبية وظواهر كهرومغناطيسية من مطار “سيشان” الفضائي في جنوب غرب الصين.

وينوي العلماء الصينيين استخدام القمرين لرصد الظواهر الكهرومغناطيسية التي ترافق موجات الجاذبية المنتشرة في الكون وأشعة غاما الناتجة عن النجوم النيترونية في الثقوب السوداء.

يذكر أن علماء من امريكا والمانيا رصدوا موجات جاذبية ناجمة عن اندماج ثقبين أسودين أو اندماج ثقب أسود مع نجم نيتروني، علماً أن موجات الجاذبية هي تذبذبات للفضاء والزمن تحدثها أجرام فضائية ضخمة.

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