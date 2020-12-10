خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر

أكدت شركة “فيس بوك” الخميس، أن بعض الأشخاص يواجهون حالياً مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيسبوك، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ويظهر موقع “Down Detector”، المتخصص في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم، تعطل كل من فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر، لاسيما في مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى لآسيا.

وحذّر خبراء من الضغط على روابط غير معروفة لأجل حل مشكلة فيسبوك، وأكدوا ضرورة تجاهل كل الرسائل الواردة لهم وعدم تمريرها إلى الآخرين، ونصحوا باتباع ما يعلنه فيسبوك بشأن العطل.

يذكر أن “مارك زوكربيرغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، قال بوقت سابق إن “فيسبوك” تخطط لدمج المنصات الثلاث بحيث يكون لها خلفية مشتركة واحدة، ويعني هذا على الأرجح أنه في حال حدوث مشكلة فإن التطبيقات تتوقف معًا.

المصدر: وكالات

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