كتاب يُخلّد مسيرة “قيصر الأغنية العربية”

أكدّ حسين جبار شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، انتهاءه من تأليف كتاب يخلّد مسيرة قيصر الأغنية العربية.

وقال “جبار”، في منشور أدرجه على صفحته في موقع “فيس بوك” إنّه أكمل الكتاب الذي يتألف من 400 صفحة قبل عامين، وإنّه احتاج لأكثر من 50 جلسة مع كاظم حتى أكمل الكتاب.

وأشار شقيق “القيصر” إلى أنّ الكتاب يحتوي أحداثاً تتعلق بـ”كاظم” وفنه عاشها معه، وأنّ كاظم رفض في البداية نشره مراعاةً لأحاسيس ومشاعر البعض.

وأكدّ حسين جبار وضع الكتاب في التنقيح قبل أن تتم طباعته ونشره في بداية العام 2021.

وحظي منشور شقيق “القيصر” بإعجاب عشاق الفنان العراقي، الذين أكدّوا شوقهم لقراءة معلومات الكتاب الذي سيكشف العديد من التفاصيل الخاصة بحياة كاظم الساهر

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