هندي يحصل على “ألماسة نادرة”.. بالحظ

عثر المزارع الهندي، لاخان يادف، البالغ من العمر 45 عامًا، أثناء حراثته قطعة الأرض التي استأجرها في ماديا براديش مقابل 2,70 دولار أمريكي، على قطعة ألماس عيار 14,98.

وقال “يادف” إنّه كان يحاول حرث الأرض، عندما رأى وهج الألماسة، التي كانت مدفونة تحت التراب، وأنّه كاد يخطئ في اعتبار الجوهرة الثمينة مجرد حصاة.

وقام المزارع الهندي بأخذ الألماسة لمكتب الألماس الذي أكدّ له قيمة الألماس الكبيرة، وبأنّه أصبح ثريًا بين ليلةٍ وضحاها.

وبالفعل؛ بيعت الألماسة النادرة في مزادٍ علني أقيم يوم الخامس من ديسمبر الجاري مقابل 80 ألف دولار أمريكي، وقال المزارع الهندي إنّه ينوي أن يستغل المبلغ الضخم في تعليم أبنائه الأربعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية