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HP تطلق حاسوبا جديدا بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة HP الأمريكية اللثام عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه EliteBook x360 830 G8.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i3-1115G4، Intel Core i5-1135G7، وIntel Core i7-1165G7، كما زودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة لمسية مقاس 13.3 بوصة يمكن الكتابة والرسم عليها من خلال قلم HP Rechargeable Active Pen G3.

وسيحتوي الحاسوب على ذاكرة عشوائية من نوع DDR4 بسعة 32 غيغا بايت، منفذي Thunderbolt4، منفذي USB 3.1، منفذ HDMI 2.0، ومنفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لبطارية تجعله يعمل لمدة 10 ساعات متواصلة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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