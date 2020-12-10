العثور على فرقاطة أثرية للقراصنة في بحر إيجة

عثر علماء آثار أتراك على فرقاطة قديمة للقراصنة غرقت في القرن الـ18 بالقرب من قاعدة فوسا البحرية التركية على بحر إيجة.

وقال العلماء إنّهم اكتشفوا السفينة التي يصل طولها لحوالي 40 متراً على عمق 55 متراً بفضل رادار مائي وروبرت مُسير متحكم فيه عن بُعد، حيث عثروا على 20 مدفعاً مصنوعاً من الحديد والبرونز، بالإضافة لأجزاء خشبية من الفرقاطة ونماذج من الأواني الفخارية إيطالية الصنع في قاع البحر.

ولم يتمكن العلماء من تحديد هوية السفينة، وقالوا إنّها كانت تجوب البحر تحت علم القراصنة، وأشاروا لأهمية الاكتشاف في تقديم معلومات عن حياة البحارة في القرن الـ18، وتكنولوجيا بناء السفن.

يذكر أن العلماء قاموا بنقل بعض الأباريق والصحون لمتحف بودروم التركي للآثار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية