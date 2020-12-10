الحكومة الأمريكية قد تجبر فيسبوك على بيع إنستقرام وواتساب!

اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية بجانب أكثر من 40 محامي عن ولايات مختلفة قرارًا بمقاضاة فيسبوك نظرًا لأن الشركة تحتكر مجال التواصل الاجتماعي بشكل كبير وهو ما يجعل منافستهم من أي شركة أو منصة أخرى غير ممكنة، خصوصًا مع استحواذ فيسبوك على كلًا من إنستقرام وواتساب في 2012 و2014 على التوالي وقد يصل الأمر إلى بيع إنستقرام أو واتساب!

دعوى قضائية قد تضطر فيسبوك لبيع إنستقرام وواتساب

ذكرت اللجنة الفيدرالية الأمريكية أن أفعال واتساب تهدف بشكل كبير إلى احتكار مجال التواصل الاجتماعي ومنع ظهور أي منافس من الأساس! وبالتالي قد تضطر اللجنة لإجبار فيسبوك على بيع إنستجرام أو واتساب أو كلاهما لشركات أخرى وذلك لضمان وجود منافسة! خصوصًا ان فيسبوك نفسه يتيح الدردشة من خلال ماسنجر، وكذلك واتساب المتخصص في هذا المجال، وإنستجرام ايضًا!

الدعوى القضائية تتضمن أيضًا أن تقوم فيسبوك بإخبار اللجنة الفيدرالية للتجارة قبل أن تقوم بإتمام أي استحواذ بقيمة 10 مليون دولار أمريكي أو أكثر! ويبدو أن اللجنة سيكون لها حق الرفض أو الموافقة.

ذكرت الدعوى أن فيسبوك قد حاول منافسة إنستقرام بالفعل، لكنه وعندما فشل في ذلك قام بالاستحواذ عليه بدلًا من ذلك بمبلغ 1 مليار دولار أمريكي! يُذكر أيضًا أن فيسبوك قد هددت إنستقرام بأكثر من طريقة للاستحواذ على التطبيق والشركة المؤسسة لها، وكذلك هو الحال بالنسبة للاستحواذ على واتساب الذي تم الاستحواذ عليه في مقابل 19 مليار دولار أمريكي.

في مدونتها ردت فيسبوك على هذه الإدعاءات موضحة أن استحواذاتها تلك كانت جيدة للمنافسة وأنها مستعدة للدعوى القضائية ولحضورها في المحكمة وأثناء هذه المحاكمات سنرى ما إذا كانت الشركة ستضطر حقًا لبيع إحدى منصاتها.