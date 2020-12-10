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تعرف على فوائد لمرضى السكري من النوع الأول

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال البروفيسور الألماني أوتمار موزر إنّ الرياضة مفيدة لمرضى السكري من النوع الأول، وتقلل من خطر الوفاة بهذا المرض.

ودعا الخبير الألماني مرضى السكري من النوع الأول للمزج بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل كالمشي، الركض، ركوب الدّراجات الهوائية والسباحة، لأنّها تمنح تأثيرا إيجابيا على قيمة HbA1c التي تشير إلى القيمة السكر التراكمية.

وأكد أوتمار موزر حاجة المريض لممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، مع مراعاة عدم زيادة أيام الراحة عن يوم واحد، كما أشار الخبير الألماني لأهمية تناول الأدوية التي يصفها الطبيب بشكلٍ منتظم، وتعديل النظام الغذائي ليكون مناسباً لإرشادات الطبيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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