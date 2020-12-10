انتقادات عنيفة تطال جدة تقاضت المال مقابل الاعتناء بحفيدها

تعرّضت جدّة بريطانية لانتقادات عنيفة بعدما طلبت من ابنتها 15 دولارا مقابل رعاية حفيدها لساعة واحدة.

وكانت الجدة البريطانية نشرت مشكلتها على الإنترنت، وقالت إنّ ابنتها طلبت منها رعاية ابنها يومين أو 3 أيام في الأسبوع رغم امتلاكها لعمل خاص في هذه الأثناء.

وقالت الجدة إنّها طلبت من ابنتها تعويضاً بقيمة 15 دولارا عن كل ساعة تعتني بها بحفيدها لأنّ رعايته ستعطلها عن عملها الخاص الذي تقوم به من المنزل بينما دفعت ابنتها 10 دولارات فقط، وبررت الجدة طلبها بحاجتها للنقود، وقالت إنّها ليست حاضنة أطفال.

وتعرضت الجدة لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها رواد تلك المواقع بالسيدة الشجعة، غير المعقولة، وبعديمة المشاعر.

كما سخر المنتقدون من طلبها 15 دولارا على الساعة، وقالوا إنّها حاصلة على شهادات في الإنعاش القلبي وشهادات في رعاية الأطفال حتى تتقاضى هذا المبلغ لرعاية حفيدها.

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