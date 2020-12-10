محمد عساف يستعد لطرح عمل فلسطيني

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لطرح عمل فلسطيني جديد بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية.

ونشر عساف على حسابه الرسمي في تويتر صورةً له من داخل الاستديو أثناء تسجيله الأغنية الجديدة، وعلّق على الصورة بالقول عمل فلسطيني جديد بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية قريباً، كما حظي منشور الفنان الفلسطيني الشاب بإعجاب عشاقه الذين أكدّوا شوقهم لسماع الأغنية الجديدة.

وكان محمد عساف قد غنى بصوته تتر مسلسل عروس بيروت الذي لعب بطولته ظافر العابدين، وكارمن بصيص، ومرام علي وغيرهم.

يذكر أنّ الفنان الفلسطيني يستعد لتقديم حفل أون لاين يوم 16 ديسمبر على مسرح دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.

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