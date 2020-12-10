جديد واتس آب خاصية عربات التسوق

أطلقت شركة فيس بوك الأمريكية خدمة عربات التسوق التي تتيح للمستخدمين شراء حاجياتهم من خلال التطبيق.

وشرحت الشركة الأمريكية الميزة الجديدة من خلال مدونة للإعلان، وقالت إنّ الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين تصفح كتيبات للبيع، واختيار منتجات عدة وإرسال طلباتهم على شكل رسالة واحدة.

وتهدف فيس بوك من هذه الخدمة لجذب التجار والشركات لتطبيقها واتس آب بزنس الذي يضم أكثر من 50 مليون حساب لأصحاب المصالح التجارية الذين يستفيدون من هذه الحسابات في إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن، وتشجيع مستخدميها البالغ عددهم 1.5 مليار للتسوق عبر منصتها.

يذكر أنّ واتس آب أطلقت منذ فترة خدمة واتس آب باي في الهند للدفع عبر التطبيق لتستفيد من وجود 400 مليون مستخدم للتطبيق في البلاد.

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