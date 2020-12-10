لينوفو تطلق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة

كشفت شركة لينوفو الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما K12 وk12 Pro.

ويعمل الهاتف K12 بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة وجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت، كما سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات وضع في الجهة الخلفية.

أما الهاتف K12 Pro فسيعمل بمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 6,8 بوصة وجودة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف K12 بسعر 122 دولارا أمريكيا، والهاتف k12 Pro بسعر 153 دولارا أمريكيا.

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