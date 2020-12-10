هاتف سامسونج جالكسي S21 سيأتي بدون شاحن وسماعة [تسريبات]

بعد أن انتهت موجة السخرية من حركة آبل، حان وقت الجدية وسير الشركات على خطاها. كشفت وثيقة مسربة أن عائلة هواتف جالكسي S21 من سامسونج أيضاً لن تتضمن علبتها شاحن وسماعة أذن.

بحسب شهادة البيع التي منحتها Anatel وهي وكالة تنظيم الاتصالات في البرازيل فإن الهاتف سيتم تسويقه بدون شاحن وسماعة أذن.

كانت قد سرت شائعات مشابهة في اكتوبر الماضي بعد فترة قصيرة من إطلاق آيفون بدون شاحن وسماعة، لكن الآن يبدو أنه تم اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

وكالعادة ستتبع سامسونج نهج آبل بتبرير عدم تضمين الشاحن والسماعة وذلك بدوافع بيئية. لكن من ناحية أخرى يمكنك شراء شاحن منفصل من سامسونج وبقوة 25 واط، وكذلك سيتم إطلاق سماعات لاسلكية جديدة مع جالكسي S21 في منتصف يناير المقبل.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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