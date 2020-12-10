بعد طول انتظار إطلاق لعبة League of Legends للأندرويد في الوطن العربي

لعبة League of Legends هي واحدة من أشهر الألعاب في العالم أجمع! وهي لعبة من نوع MOBA والتي تعتمد على اللعب الجماعي وعلى محاولة القضاء على قاعدة الخصم والحفاظ على القاعدة الخاصة بك وفريقك، وضمن تجربة اللعب يُمكنك أن تختار شخصية من عشرات أو مئات الشخصيات، وها هي اللعبة تصل لنا في العالم العربي تحت اسم League of Legends: Wild Rift بعد توفرها لمناطق أخرى في العالم في الأسابيع السابقة.
إطلاق لعبة League of Legends Wild Rift في الوطن العربي
اللعبة هي ذاتها لعبة LOL المتوفرة للحاسب الشخصي منذ سنوات عديدة، وتجربة اللعب تتضمن فريقين كلًا منهم يتكون من خمس لاعبين وتمتد المباراة إلى 15 دقيقة، اللعبة مجانية بالكامل مع وجود مشتريات بداخلها لكنها لا تؤثر على قوة شخصيتك، تمامًا مثل إصدار الكمبيوتر، ولعل المميز في اللعبة هو أنها مبنية بالكامل على إصدار الكمبيوتر، وفيما سبق كانت هناك ألعاب منافسة مثل Mobile Legends وArena of Valor لكن هذه الألعاب في الواقع مبنية على LOL، لذلك لعبة LOL الأصلية ستحقق نجاح أكبر بلا شك.
فيما يلي نشارككم تجربة لعب للعبة:
أثناء اللعب سيكون بإمكانك الاختيار بين عشرات من الشخصيات وكل شخصية منهم تمتلك قدرات خاصة منها الدفاعي، الهجومي، المساعد.. إلخ، وبلا أدنى شك فاللعبة ستحتاج منك بعض الوقت حتى تتقنها بشكل كامل، وفيما يلي قائمة بالشخصيات:
- Ahri
- Akali
- Alistar
- Amumu
- Annie
- Ashe
- Aurelian Sol
- Blitzcrank
- Braum
- Camille
- Darius
- Draven
- Dr. Mundo
- Evelynn
- Ezreal
- Fiora
- Fizz
- Garen
- Gragas
- Graves
- Janna
- Jarvan IV
- Jax
- Jhin
- Jinx
- Kaisa
- Lee Sin
- Lux
- Malphite
- Master Yi
- Miss Fortune
- Nami
- Nasus
- Olaf
- Orianna
- Seraphine
- Shyvana
- Singed
- Sona
- Soraka
- Tryndamere
- Twisted Fate
- Varus
- Vayne
- Vi
- Wukong
- Xin Zhao
- Yasuo
- Zed
- Ziggs
حسبما نعرف حتى الآن فاللعبة لن تتيح لك اللعب الجماعي مع المنصات الأخرى، أي لن يمكنك اللعب مع من يلعبون لعبة League of Legends على الكمبيوتر والعكس صحيح، أيضًا فاللعبة ستتوفر مستقبلًا لأجهزة الكونسول تحت عنوان Wild Rift أيضًا، يُمكنك تحميل اللعبة من هنا للأندرويد علمًا أنها لم تتوفر بعد للآيفون حسب موقع Riot Games، موقع الشركة المطورة.
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