بعد طول انتظار إطلاق لعبة League of Legends للأندرويد في الوطن العربي

لعبة League of Legends هي واحدة من أشهر الألعاب في العالم أجمع! وهي لعبة من نوع MOBA والتي تعتمد على اللعب الجماعي وعلى محاولة القضاء على قاعدة الخصم والحفاظ على القاعدة الخاصة بك وفريقك، وضمن تجربة اللعب يُمكنك أن تختار شخصية من عشرات أو مئات الشخصيات، وها هي اللعبة تصل لنا في العالم العربي تحت اسم League of Legends: Wild Rift بعد توفرها لمناطق أخرى في العالم في الأسابيع السابقة.

إطلاق لعبة League of Legends Wild Rift في الوطن العربي

اللعبة هي ذاتها لعبة LOL المتوفرة للحاسب الشخصي منذ سنوات عديدة، وتجربة اللعب تتضمن فريقين كلًا منهم يتكون من خمس لاعبين وتمتد المباراة إلى 15 دقيقة، اللعبة مجانية بالكامل مع وجود مشتريات بداخلها لكنها لا تؤثر على قوة شخصيتك، تمامًا مثل إصدار الكمبيوتر، ولعل المميز في اللعبة هو أنها مبنية بالكامل على إصدار الكمبيوتر، وفيما سبق كانت هناك ألعاب منافسة مثل Mobile Legends وArena of Valor لكن هذه الألعاب في الواقع مبنية على LOL، لذلك لعبة LOL الأصلية ستحقق نجاح أكبر بلا شك.

فيما يلي نشارككم تجربة لعب للعبة:

أثناء اللعب سيكون بإمكانك الاختيار بين عشرات من الشخصيات وكل شخصية منهم تمتلك قدرات خاصة منها الدفاعي، الهجومي، المساعد.. إلخ، وبلا أدنى شك فاللعبة ستحتاج منك بعض الوقت حتى تتقنها بشكل كامل، وفيما يلي قائمة بالشخصيات:

Ahri

Akali

Alistar

Amumu

Annie

Ashe

Aurelian Sol

Blitzcrank

Braum

Camille

Darius

Draven

Dr. Mundo

Evelynn

Ezreal

Fiora

Fizz

Garen

Gragas

Graves

Janna

Jarvan IV

Jax

Jhin

Jinx

Kaisa

Lee Sin