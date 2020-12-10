رابطة محبي الـ k-POP العربي .. فعاليات مستمرة رغم جائحة كورونا

استطاعت موسيقى البوب الكورية ” k-POP “التأثير على متابعين الموسيقى في كل انحاء العالم، وتمكنت من إثبات نجاحها وسيطرتها على السوشيال ميديا في السنوات الاخيرة وخاصة بـعدد المشاهدات على اليوتيوب التي تصل للملايين في غضون ساعات قليلة ، سواء بالأعمال الجديدة للفرق الكورية أو بـاللقاءات الخاصة و حتى المهرجانات السنوية لهذا الفن .

وحديثنا في هذا الخبر يخص متابعين عالم الكيبوب، وخاصة في الدول العربية، والذين باتوا ينسقون فعليات عديدة للتعبير عن حبهم للفرق والثقافة الكورية، و في برنامج العشية كان اللقاء مع ضيوف مهتمين بهذا الفن في دولة الأردن وهما مسؤولة صفحة رابطة محبي الكيبوب في الأردن منى عبدالباسط ومقدم المناشط المختصة في الحفلات والفعاليات لهذه الرابطة قيس العيديلي .

وفي بداية الحوار تحدثت ” منى عبد الباسط ” عن مفهوم الكيبوب موضحة أنها اختصار لمعنى البوب الكوري، والذي يحمل إيجابيات أكثر من السلبيات، ويبين أن الثقافة الكورية ليست فقط موسيقى، بل ثقافة واسعة تشمل الدراما الكورية والأكل والموضة وغيرها من الأشياء الجديدة التي تعتبر محفزة للتعرف عليها أكثر خاصة لمن يحب تعلم ثقافة جديدة، والكيبوب كانت البوابة للدخول لهذه الثقافة المميزة.

وبالحديث عن رابطة محبين الكيبوب والتي تم تأسيسها في سنة 2011 وكانت بأعداد بسيطة إلا انه ومع مرور الوقت ازداد العدد، حتى تواصلت معهم السفارة الكورية بالأردن وقررت دعمهم ليصل شغلهم للعالم أكثر، وبالفعل أصبحت الرابطة رسمية من قبل السفارة وأصبحت مؤسسة تعمل على مبادرة نشر الثقافة الكورية في الأردن.

وأخبرنا ” قيس العيديلي ” عن تجربته في تقديم حفلات الكيبوب والتي كانت من 2019، حيث تحدث عن قوة الجمهور الحاضر في فعاليات الكيبوب، وهذا ما جعله يود التعرف أكثر عن محتوى هذا الفن المؤثر إيجابيا على كل الحاضرين، وفي كل مرة يزداد اعجابه شخصياً بردود فعلهم حيث أدرك بتجربته الشخصية مدى تأثير فن الكيبوب على المنعزلين وساعدهم على الاختلاط والجرأة في الوقوف على خشبات المسارح.

وتابعت ” منى عبدالباسط ” الحوار عن رابطة محبي الكيبوب في الأردن وعن فعالياتهم الجديدة التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، مبينة أنه سيتم تنسيق احتفال لعيد ميلاد ” كيم تاي هيونق ” المعروف بـ ” V ” عضو فرقة BTS وبأنه سوف يكون موسعا لكل محافظات الأردن و لكل محبين الفرقة “ الأرمي ” مع الالتزام بإجراءات السلامة ، ومشيرة إلى عزمهم تنظيم فعليات مهتمة بتقديم ثقافة الطبخ الكوري كما ستحتوي العروض على العديد من الجوائز، وسيتم نقلها عن طريق البث المباشر عبر حسابات الرابطة على الفيسبوك والإنستغرام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية