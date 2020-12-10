شاب كوري يبتكر طريقة مميزة لتحويل الكمامات لكراسي حمام “صور”

قام الطالب الكوري الجنوبي كيم في إطار سعيه لوضع حد لهدر مخلفات الكمامات بتحويل هذه المخلفات لكراسي حمام أطلق عليها ستاك أند ستاك.

واستفاد الطالب البالغ من العمر 23 عاماً من الكمامات المصنوعة من البولي بروبلين من أجل صناعة مقاعد بثلاثة أرجل من الكمامات بألوان الأبيض، السوداء، الزرقاء، والسوداء، وقال الطالب في جامعة كايون للفنون والتصميم في مدينة يوانج إنّه بدأ مشروعه في يونيو الماضي من خلال وضع صندوق لجمع الكمامات، وأنّه جمع أكثر من 10 آلاف كمامة مستعملة، وحصل على طن من الكمامات المعيبة من المصنع.

ولتقليل خطر الإصابة بالفيروس قام كيم بوضع الكمامات المستعملة في غرفة لمدة 4 أيام قبل أن يزيل الأسلاك المرنة، ويعرض الكمامات لدرجة حرارة 300 مئوية حتى تنصهر، قبل أن يعيد تشكيلها على شكل كرسي حمام.

يذكر أن كيم أبدى رغبته بصناعة قطع أخرى من الأثاث، وبعض قطع الإضاءة من الكمامات المستعملة خلال الفترة القادمة.

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