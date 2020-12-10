سلمان خان يبدأ تصوير فيلم أنتيم

نشر الممثل الهندي أيوش شارما زوجة شقيقة سلمان خان على حسابه في إنستجرام مقطع فيديو للقطات تم تصويرها من فيلم أنتيم (الحقيقة النهائية) الذي يلعب بطولته الفنان الهندي الكبير سلمان خان.

وظهر خان في مقطع الفيديو واضعاً عمامة ويسير بالتصوير البطيء في سوقٍ للخضار.

وسيلعب النجم الهندي في الفيلم الجديد دور شرطي من طائفة السيخ، في حين لم يتم الكشف عن دور أيوش شارما في العمل.

ويعد فيلم أنتيم إعادة إنتاج لفيلم الجريمة الدرامي مولشي باترن الذي عرض لأول مرة في العام 2018 وأخرجه برافين باترن، وسيتولى الممثل و المخرج ماهيش مانجريكار إخراج الفيلم الجديد.

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