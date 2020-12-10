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سلمان خان يبدأ تصوير فيلم أنتيم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الممثل الهندي أيوش شارما زوجة شقيقة سلمان خان على حسابه في إنستجرام مقطع فيديو للقطات تم تصويرها من فيلم أنتيم (الحقيقة النهائية) الذي يلعب بطولته الفنان الهندي الكبير سلمان خان.

وظهر خان في مقطع الفيديو واضعاً عمامة ويسير بالتصوير البطيء في سوقٍ للخضار.

وسيلعب النجم الهندي في الفيلم الجديد دور شرطي من طائفة السيخ، في حين لم يتم الكشف عن دور أيوش شارما في العمل.

ويعد فيلم أنتيم إعادة إنتاج لفيلم الجريمة الدرامي مولشي باترن الذي عرض لأول مرة في العام 2018 وأخرجه برافين باترن، وسيتولى الممثل و المخرج ماهيش مانجريكار إخراج الفيلم الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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