طبيبة روسية تكشف أبرز المشاكل الصحية لزيادة سكر في الجسم

قالت الطبيبة الروسية تاتيانا بوتشاروفا إن زيادة مستوى السكر في الجسم تسبب مجموعة من المشاكل الصحية.

وأوضحت أخصائية أمراض الغدد الصماء أنّ زيادة مستوى السكر تسبب غسيل الكالسيوم، وفيتامينات مجموعة B من الجسم مما يؤدي لإصابة الإنسان بالكآبة، بالإضافة للتأثير السلبي لهذه الزيادة على مينا الأسنان، وعلى العظام حيث تجعلها هشة وقابلة للانكسار.

وقالت الطبيبة الروسية إنّ تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي بمرور الوقت لضعف مستقبلات التذوق، وزيادة في الوزن، وارتفاع مستوى الضغط، بالإضافة لمشكلات في الجهاز الهضمي، وزيادة إفراز الأنسولين بصورة حادة.

ودعت الطبيبة تاتيانا بوتشاروفا الناس للحصول على الغلوكوز من الحبوب، الفواكه، والخضراوات الطازجة، وتجنب تناول كميات كبيرة من السكر.

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