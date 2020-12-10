منوعات

طبيبة روسية تكشف أبرز المشاكل الصحية لزيادة سكر في الجسم

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الطبيبة الروسية تاتيانا بوتشاروفا إن زيادة مستوى السكر في الجسم تسبب مجموعة من المشاكل الصحية.

وأوضحت أخصائية أمراض الغدد الصماء أنّ زيادة مستوى السكر تسبب غسيل الكالسيوم، وفيتامينات مجموعة B من الجسم مما يؤدي لإصابة الإنسان بالكآبة، بالإضافة للتأثير السلبي لهذه الزيادة على مينا الأسنان، وعلى العظام حيث تجعلها هشة وقابلة للانكسار.

وقالت الطبيبة الروسية إنّ تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي بمرور الوقت لضعف مستقبلات التذوق، وزيادة في الوزن، وارتفاع مستوى الضغط، بالإضافة لمشكلات في الجهاز الهضمي، وزيادة إفراز الأنسولين بصورة حادة.

ودعت الطبيبة تاتيانا بوتشاروفا الناس للحصول على الغلوكوز من الحبوب، الفواكه، والخضراوات الطازجة، وتجنب تناول كميات كبيرة من السكر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك