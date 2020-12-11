“ليمبو”.. فيلم بريطاني يفوز بالهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي

شهدت دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة -مساء الخميس- اختتام فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي بفوز الفيلم البريطاني “ليمبو” الذي أخرجه “بن شاروك” وأدى فيه درو البطولة “أمير المصري”، بجائزة الهرم الذهبي للمهرجان، كما حصد الفيلم نفسه جائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي” علاوةً على جائزة أفضل إسهام فني بالمسابقة الدولية.

وجاءت بقية جوائز المهرجان على النحو التالي: جائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج ، ذهبت إلى الروسي “إيفان آي تفردوفسكي” عن فيلمه “مؤتمر”، فيما أحرز الهرم البرونزي لأفضل عمل أول للفيلم الوثائقي المصري “عاش يا كابتن” من إخراج “مي زايد”.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى المجري “جوليان فرغوف” عن دوره في فيلم “دروس اللغة الألمانية” فيما تقاسمت جائزة أفضل ممثلة -مناصفةً- بين النجمة المصرية “إلهام شاهين” عن دورها في فيلم “حظر تجول” والروسية “نتاليا بافلينكوفا” عن دورها في فيلم “مؤتمر”.

ونال جائزة أفضل سيناريو فيلم “50” أو “حوتان يجتمعان على الشاطئ”، فيما نوهت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم الفلسطيني “غزة مونامور” للأخوين “طرزان” و”عرب ناصر”.

وفاز بجائزة مسابقة “آفاق السينما العربية” الفيلم اللبناني “تحت السماوات والأرض” من إخراج “روي عريضة” كما حصل الفيلم اللبناني “نحن من هناك” من إخراج “وسام طانيوس” على جائزة أفضل فيلم غير روائي.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم السعودي “حد الطار” الذي تحصل بطله “فيصل الدوخي” على جائزة أفضل أداء تمثيلي في المسابقة، فيما أشادت لجنة التحكيم بالفيلم المغربي “خريف التفاح” للمخرج “محمد مفتكر”.

وفاز بجائزة مسابقة “سينما الغد” للأفلام القصيرة، فيلم “إيزابيل” للمخرجة المصرية “سارة الشاذلي”، وذهبت جائزة التحكيم الخاصة لفيلم “المباراة”.

وظفر بجائزة مسابقة “أسبوع النقاد” الفيلم الصيني “الأفضل لم يأت بعد” من إخراج “جينغ وانغ” ، كما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الهولندي “ذهب” من إخراج “روجيه هيسب”.

وتقدم جمهور مهرجان القاهرة السينمائي بجائزته التي تقدم بناء على التصويت المباشر لفيلم “عاش يا كابتن” الذي ظفر أيضا بجائزة “إيزيس” لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا.. فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي بالمهرجان في مختلف المسابقات مناصفة بين فيلمي “غزة مونامور” و”نحن من هناك”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المنتج والسيناريست “محمد حفظي” رئيس المهرجان قوله ( إن الإقبال على مشاهدة أفلام الدورة 42 يكاد يكون مماثلاً لما كان عليه في الدورة السابقة رغم تقليص سعة قاعات العرض بنسبة 50 % بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا).

وأضاف “حفظي” ( أن مبيعات التذاكر تجاوزت 30000 تذكرة) .. ما اعتبره دليلاً على (تعطش الجمهور للسينما والفن وثقة الحضور في منظمي المهرجان رغم الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم أجمع).

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