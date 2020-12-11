10 فوائد مفاجئة للعلكة الخالية من السكر

معظم الأشخاص يمضغون العلكة للتسلية، ولكنهم ليسوا على علم أن للعلكة الخالية من السكر فوائد عديدة ستتعرف عليها من خلال قراءة هذا المقال. كثير من الأشخاص يمضغون العلكة للتسلية او لعمل الفقاعات فيها، ولكنهم لا يعلموا ان للعلكة الخالية من السكر فوائد عديدة للجسم وقد تكون مفاجأة.

فوائد العلكة من أهم هذه الفوائد ما يلي:

1.تحسين التركيز والذاكرة اخر الدراسات أثبتت أن العلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك، مثل التركيز والذاكرة، وأوقات رد الفعل.

إن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

2. تحسين اليقظة أظهرت العديد من الدراسات على أن العلكة يمكن أن تزيد من اليقظة.

ويعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم.

هذا قد يساعد الأشخاص على الشعور باليقظة أو الإستيقاظ لفترة أطول.

كما يعتقد أن نكهة النعناع تكون مفيدة بشكل خاص لهذا الغرض.

3. التقليل من الإجهاد والقلق العلكة يمكن أن تساعد على تخفيف الطاقة العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء.

عادة ما يكون مضغ العلكة بديلا رائعا للعادات العصبية، مثل قضم الأظافر وهز الرجل، أو في حال الشعور بالضغط.

ودعما لهذا أثبتت الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر يساعد على التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، الذي يتم إطلاقه كرد فعل الجسم لحالات الضغط.

4. حماية الأسنان توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث ثبت أنها تقلل من طبقة البلاك، والترسبات وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف كما انها تقلل من التهاب اللثة.

السبب في ذلك هو زيادة تدفق اللعاب، مما يقلل من تواجد الحمض على أسنانك التي تسبب التسوس وتلحق الضرر بها.

5. تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الارتداد المريئي والحرقة، فان مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء.

وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.

6. إنعاش النفس ان كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، وتريد التخلص منها عليك بتناول العلكة، لانها تعمل على انخفاض مستوى البكتيريا في الفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

7. تساعد المدخنين بالإقلاع عن التدخين إن العلكة ليست بعامل رئيسي للإقلاع عن التدخين، ولكن الإستعانة بالمنتجات مثل علكة النيكوتين، من الممكن أن يساعد بذلك.

بالاضافة الى ذلك فإن مضغ العلكة يساعد على التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

8. تخفف من جفاف الفم هناك فائدة أخرى للصحة الفموية من مضغ العلكة الخالية من السكر، وتشمل مكافحة جفاف الفم.

إذ لوحظ أن مضغ العلكة خالية السكر يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة.

9. تخفف من ألم الأذن أثناء رحلات الطيران في حال وجود ألم في الأذن بسبب تغيرات ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط على متن طائرة، عليك بتناول العلكة لانها تعتبر الطريقة الاسهل.

هذا يساعد على إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في الضغط في أذنيك.

10. تساعد على التخفيف من الوزن مضغ العلكة يساعد على قمع الرغبة الشديدة ويجعلك تأكل أقل. في الواقع، تساعد مضغ العلكة على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن.

وتشير دراسة أجريت عام 2009 في اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبية إلى أن العلكة تستخدم كأداة سهلة وعملية لإدارة الرغبة الشديدة واستهلاك الوجبات الخفيفة، وخاصة الحلويات.

وهناك دراسة أخرى نشرت في علم وظائف الأعضاء والسلوك في عام 2015 تشير إلى أن مضغ العلكة قد يقلل من الجوع عن الطعام، ربما من خلال التعديلات في استجابات هرمون الأمعاء المتعلقة بالشبع.

معلومات يجب ان تعرفها عن العلكة تعرف على أهم المعلومات المرتبطة بتناول العلكة، وكي تحصل على أكبر فائدة منها:

إذا كنت تعاني من أي نوع من الام الفك أو اضطراب الصدغي الفكي، يجب عليك الامتناع عن مضغ العلكة.

مضغ العلكة لا يكون بديل للفرشاة والخيط الطبي، وهي أمور يجب استخدامها للحفظ على نظافة ولسلامة صحة الفم والأسنان.

عند شراء العلكة عليك باختيار الأصناف الخالية من السكر لتجنب الأضرار التي قد تلحق بأسنانك بسبب السكر اداب اكل العلكة بالرغم من فوائد تناول العلكة الخالية من السكر، إلا أن هناك قواعد من المهم اتباعها عند تناولها:

يجب الحرص على إبقاء الفم مغلقا عند مضغ العلكة. مضغ العلكة بهدوء ومن دون اصدار اي صوت ضرورة عدم اللعب بها في الفم أو اللسان لا تعلك وانت جالس على طاولة محيطة بالأشخاص، وخاصة عندما يكون عليك المشاركة في الحديث فبعض الناس قد يعتقدون انك لم تاخذ المحادثة على محمل الجد.

يجب التخلص من العلكة من خلال لفها، وتغليفها بفوطة وعدم رميها أبداً على الطريق أو لصقها بطرف الصحن.

المصدر: موقع ويب طب

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