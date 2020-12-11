لماذا يعترض واتس اب على سياسات ابل في متجر الآب ستور؟!

ابل لديها قواعد وسياسات خاصة بمتجر الاب ستور، لكنها في بعض الأحيان تثير حفيظة المطورين، وفي واقعة ليست جديدة أبدى مطورو واتس اب اعتراضاً على سياسات المتجر في تصريحات رسمية.

أسباب اعتراض واتس اب على سياسات الاب ستور

ابل تنوي في المستقبل القريب وضع إشارات خصوصية على التطبيقات والألعاب في متجر الآب ستور تخبر المستخدمين حول طبيعة البيانات التي تجمعها عنهم قبل الإقدام على تحميلها.

هذه الإشارات قد تشير إلى أشياء مثل الموقع الجغرافي، بيانات الاتصال الشخصية، بيانات الصحة، معلومات الدفع، وغير ذلك بحسب ما يتطلبه التطبيق أو اللعبة.

المتحدث الرسمي باسم واتس اب قال في تصريحات صحفية أوردها موقع Axios أن الإشارات سوف تظهر على التطبيقات الموجودة على المتجر بينما لن يكون بإمكان المستخدم معرفة نوعية البيانات التي تجمعها عنه تطبيقات ابل التي تأتي مثبتة على جهازه مسبقاً، إذ لن تخضع لتلك الإشارات.

المتحدث الرسمي لواتس اب لم ينتقد إشارات الخصوصية الجديدة من ابل وإنما انتقد عدم وضعها على تطبيقاتها أيضاً وخاصة أن لدى ابل تطبيقات منافسة لواتس اب وهي iMessage و FaceTime.

أضاف كذلك أن تلك الإشارات الجديدة مطاطة للغاية ولا تخبر المستخدم شيئاً حيال بعض التفاصيل مثل كيفية قيامهم مثلاً بالحفاظ على بياناته، وأن واتس اب يستخدم الموقع الجغرافي بشكل تقريبي وليس دقيق فضلاً عن أنه لا يقوم بقراءة أي رسالة.

سبب الاعتراض على سياسات ابل الجديدة في متجر الاب ستور أنها قد تخوّف المستخدم قليلاً من واتس اب وتدفعه لاستخدام البديل الخاص بأبل كتطبيق iMessage.

طابور طويل من المعترضين

قائمة المعترضين على سياسات متجر الآب ستور طويلة وتضم أسماء كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت اللتان لم تتمكنا من إضافة خدمات الألعاب السحابية الخاصة بهم للمتجر، واضطرتا إلى تطوير نسخة ويب بديلة تعمل عبر المتصفح. قريباً سنرى خدمتي الألعاب السحابية Google Stadia و Xbox Game Pass على الايفون والايباد من خلال متصفح سفاري.

أيضاً كانت هناك معركة حامية الوطيس لاتزال دائرة في ساحات المحاكم بين ابل و شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite . جدير بالذكر أن ابل قد أزالت اللعبة من المتجر قبل أشهر لمخالفتها قواعد وسياسات جمع الاشتراكات من اللاعبين.