تسريب مواصفات أوبو رينو 5 برو+ بالكامل – هل هو هاتف مستفز آخر؟

سلسلة أوبو 5 سيتم إطلاقها اليوم في الصين، وهذا هو الموعد المثالي الذي نستطيع فيه أن نصدّق التسريبات، ونظرًا لأننا قادرين الآن على الإطلاع على مواصفات الهاتف الأهم في السلسلة أوبو رينو 5 برو+ فهل يا ترى هو هاتف مستفز كالعادة من أوبو؟ وهنا أقصد هاتف مع مواصفات متواضعة مع تسعير سيء جدًا، على الأقل في الوطن العربي! هيا نلقي نظرة.

مواصفات أوبو رينو 5 برو+ بالكامل

التسريب قد أتى لنا من حساب Digital Chat Station الصيني عبر منصة Weibo، لذلك فنحن حقًا قادرين على ان نثق به! وحسبما نعرف فالهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 865، وهو معالج سنابدراجون قديم نسبيًا، هذا إلى جانب شاشة منحنية بقياس 6.55 بوصة من نوع أموليد، لكنها بدقة FHD+ وبتردد 90 هيرتز فقط.

أهم ما يميز الهاتف أيضًا هو مستشعر رئيسي من سوني بدقة 50 ميجابيكسل، وهو مستشعر Sony IMX766 هذا إلى جانب مستشعر 16 ميجابيكسل واسع جدًا، مستشعر 13 ميجابيكسل للتقريب (تيليفوتو) ومستشعر رابع بدقة 2 ميجابيكسل للعمق، وبالمقارنة مع هواتف عديدة فهذه المواصفات مناسبة جدًا، خصوصًا أن كاميرا السيلفي ستأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

هاتف أوبو رينو 5 برو+ قادم أيضًا مع بطارية مناسبة بسعة 4,500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واتّ، وهي أرقام متوقعة من شركة مثل أوبو، أييضًا فالهاتف سيأتي بأكثر من لون كما نعلم، وبالنسبة للسعر فهو حسب التوقعات سيساوي 650 دولار أمريكي! لذلك وبالإجابة على سؤالنا بالأعلى.. نعم هذا هاتف مستفز آخر من أوبو!