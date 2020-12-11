جالكسي S10، جالكسي S20، نوت 10 ونوت 20 جميعهم أتوا مع نفس مستشعر البصمة، وهو مستشعر Ultrasonic Fingerprint Sensor من سامسونج، ومن اسمه نفهم أن هذا المستشعر يعمل بالاعتماد على الموجات فوق الصوتية، على عكس مستشعرات البصمة المدمجة داخل الشاشة الأخرى، والتي تعمل بالاعتماد على الموجات البصرية Optical! وبالرغم من ثورية مستشعر سامسونج الجديد إلا أنه لم يخلوا من المشاكل، ويبدو أن سامسونج قد تستخدم مستشعر بصمة جديد كليًا في سلسلة جالكسي S21.

هل نرى مستشعر بصمة جديد في سلسلة جالكسي S21

تسربت مواصفات سلسلة جالكسي S21 في أكثر من فرصة، لكن دائمًا هناك المزيد من التفاصيل التي لا نعلمها بعد، واليوم وطبقًا لتسريب جديد من Ice Universe وهو مسرّب غني عن التعريف فسامسونج ستستخدم مستشعر موجات فوق صوتية أيضًا في سلسلة جالكسي S21، لكن هذا المستشعر سيكون بقياس 8*8=64مم، أي أنه أكبر من مستشعر الأجيال السابقة بـ1.77 مرة، وبالتالي فسيكون قادر على التعرف على البصمة بشكل أقوى، والأهم أن التسريب قد ذكر أن سرعة فتح الهاتف ستتضاعف.

حسب المعلومات الموجودة أمامنا فيبدو أن سامسونج لن تستخدم نفس المستشعر، وهو مستشعر Qualcomm 3D Sonic Max بالمناسبة ويعمل بتقنية تحمل نفس اسمه، يُذكر أيضًا أن هواتف مثل جالكسي S10 ونوت 10 كانت محظورة من بعض تطبيقات البنوك! وذلك بعد فضيحة كبيرة مر بها هاتف جالكسي S21، حيث كان يُمكن فتح قفله بشكل سهل جدًا بدون وجود بصمة صاحب الهاتف.

إن كنت تمتلك جالكسي S10 أو نوت 10 أو حتى هاتف أحدث فلا تقلق، سامسونج قد حلّت تلك المشاكل الأمنية من خلال تحديثات للنظام، لكن هذا لا يمنع حاجة الشركة لتحسين مستشعر البصمة في الأجيال السابقة، خصوصًا أنه من غير المنطقي أن تمتلك هاتف بسعر أكثر من 1000 دولار وتواجه فيه مشاكل في جزء رئيسي مثل البصمة!