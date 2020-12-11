الآن يُمكنك تعديل ملفات الأوفيس مباشرةً من خلال تطبيق جيميل – إليك الطريقة

جوجل لديها حقًا مكتبة أوفيس أكثر من رائعة، وهي التي تضم بدائل لمعظم -أو كل- تطبيقات الأوفيس الأصلية من مايكروسوفت، لكن هذا لا يمنع أن مستخدمي الأوفيس التقليدي هم حقًا كثيرون جدًا، لذلك يجب على جوجل أن تعمل على تحسين التكامل بين خدماتها وبين منصات تحرير النصوص الأخرى، ويبدو أن خطوة اليوم هي خطوة كبيرة جدًا فيما يخص تعديل ملفات الأوفيس، وهي تأتي لصالح تطبيق جيميل بامتياز.

كيفية تعديل ملفات الأوفيس من خلال تطبيق جيميل؟

في الوقت الحالي، يرسل لك أحدهم أي ملف أوفيس على شكل مرفق في رسالة جيميل سيكون عندك خيارين، وهم تحميل المرفق أو إضافته إلى جوجل درايف، ولكي تبدأ في تعديله فسيكون عليك بديهيًا أن تضيفه إلى جوجل درايف لتتمكن من تعديله! لكن مع التحديث الجديد سيظهر لك زر جديد وهو التحرير باستخدام جوجل دوكس، جوجل سلايدز.. إلخ

عندما تضغط على زر التعديل الجديد سيتم نقل الملف وفتح صفحة جديدة داخل محرر الملفات الخاص بجوجل، وفي حالة كونه ملف وورد فسيتم فتحه في جوجل دوكس، ولو ملف باوربوينت سيتم فتحه في جوجل سلايدز.. وهكذا.

يأتي هذا التحديث الجديد ضمن تحديثات عديدة تقوم جوجل تنفيذها على معالج النصوص الخاص بها بمخلتف تطبيقاته، وفي حالة أنك لم تسمع بخدمات مثل Google Docs، Google Slides وGoogle Spreadsheets ولازلت تستخدم تطبيقات الأوفيس التقليدية من مايكروسوفت فأنت حقًا فاتك الكثير.. جربها الآن فهي مجانية بالكامل وتوفر خيارات غير محدودة.

بالعودة للحديث عن الخاصية الجديدة، الآن سيمكنك تعديل ملفات الأوفيس من خلال الإيميل على الويب، ولاحقًا ستتوفر نفس الخيارات بنفس آلية العمل لباقي التطبيقات، لاحظ أيضًا في الصورة الثانية بالأعلى أنك وإذا كنت تعمل على ملف على جوجل أوفيس سيكون بإمكانك إرساله في رسالة جيميل بضغطة زر، من خلال خيار Reply With This File!