حامل تضع مولودها في محطة مترو.. حادثة مفاجئة في روسيا

شهد مترو الأنفاق في محطة “إلكتروزافوديسكا” الروسية، حادثةَ غير مألوفة، حيث داهم المخاض امرأة روسية؛ الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي ساعدتها على الولادة.

وقالت “أوليسيا”، العريفة في شرطة مترو المحطة، إنّها رأت امرأة حامل تنزل من السلم الكهربائي، وتحاول الجلوس على الأرض؛ مما دفعها للذهاب إليها لتفاجأ ببدء الولادة.

وعلى الفور؛ قامت “أوليسيا” بطلب سيارة الإسعاف، وطلبت من زميلاتها إحضار صيدلية ميدانية لمساعدة المرأة على الولادة، في حين قامت بائعة الصحف بإعطائها جميع الصحف التي تملكها.

وتمكنت الشرطية الروسية من مساعدة المرأة على الإنجاب، ولفّت المولود بجريدة، دون أن تقطع حبل السرة، وتركت هذه المهمة للمسعفين الذين وصلوا بعد عملية الولادة بلحظات، وذلك لعدم امتلاكها الجرأة لقطعه.

وقالت الشرطة الروسية إنّ الأم وابنها نقلا إلى المستشفى حيث أجريت لهما الفحوصات التي أكدّت سلامتهما.

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