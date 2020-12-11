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بذاكرة قابلة للتوسيع.. “أوبو” تطلق أحدث هواتفها مدعومًا بـ5 كاميرات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة “OPPO” الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه “OPPO Reno 5 Pro”.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 1000 Plus ثماني النوى، وكرت شاشة Mail-G77MC9، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS11.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بشاشة OLED مقاس 6,55 بوصة ودقة عرض 2400×1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميجا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميجا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميجا بيكسل للكاميراتين الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية، فتأتي بسعة 8 جيجا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4350 ميلي أمبير، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية تنوي أن تطلق الهاتف الجديد بسعر يتراوح ما بين 429 و480 يورو.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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