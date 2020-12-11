ناصيف زيتون ينتظر تعويض 2021 عن سوء العام 2020

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، تغريدةً، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، وصف، خلالها، العام 2020 بـ”العام السيء”.

وقال “زيتون” إنّ أيام، أسابيع، وشهور هذه السنة كانت سيئة، وتمنى أن تنتهي أيامها المتبقية على خير، وأن تحمل السنة القادمة الخير له ولجميع الناس.

وكان الفنان السوري الشاب قد تعرض قبل مدة لحملة انتقادات كبيرة بسبب ارتدائه خلخالاً في إحدى الصور التي نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مستلقٍ في غرفة الجلوس بملابس الرياضة، وبدا الخلخال في قدمه بشكلٍ واضح.

يذكر أن ناصيف زيتون، أطلق قبل مدة أغنية “يا عسل” التي حققت نجاحًا كبيرًا، ونسبة مشاهدات عالية.

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