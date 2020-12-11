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هل ستكون الكمامة ضرورية بعد تلقي لقاح كورونا؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مجموعة من الخبراء التابعين لجامعة ستانفورد الأمريكية إنّ الاستمرار في وضع الكمامة بعد الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد أمر ضروري.

وأكدّ الباحثون وجود اعتقاد خاطئ لدى الكثير من الأشخاص حول إمكانية نزع الكمامة والتخلي عنها بمجرد الحصول على اللقاح، إذ قال الباحثون إنّ الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح قد يكونون عاملاً لنقل العدوى للآخرين، لذلك عليهم وضعها حتى يتم التأكد من عدم نقلهم للمرض.

وأشار الباحثون لأهمية الكمامة في كبح جماح فيروس كورونا، وقالوا إنّ الكمامة تحمي صاحبها بشكل كبير لأنّها تمنع انتشار الجزيئات الفيروسية من المصابين للآخرين، بالإضافة لمنعها تسرب قطرات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تنقل الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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