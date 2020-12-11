هل ستكون الكمامة ضرورية بعد تلقي لقاح كورونا؟

قال مجموعة من الخبراء التابعين لجامعة ستانفورد الأمريكية إنّ الاستمرار في وضع الكمامة بعد الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد أمر ضروري.

وأكدّ الباحثون وجود اعتقاد خاطئ لدى الكثير من الأشخاص حول إمكانية نزع الكمامة والتخلي عنها بمجرد الحصول على اللقاح، إذ قال الباحثون إنّ الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح قد يكونون عاملاً لنقل العدوى للآخرين، لذلك عليهم وضعها حتى يتم التأكد من عدم نقلهم للمرض.

وأشار الباحثون لأهمية الكمامة في كبح جماح فيروس كورونا، وقالوا إنّ الكمامة تحمي صاحبها بشكل كبير لأنّها تمنع انتشار الجزيئات الفيروسية من المصابين للآخرين، بالإضافة لمنعها تسرب قطرات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تنقل الفيروس.

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