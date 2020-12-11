فرنسي راحل يترك 3000 يورو لقطط متحف روسي

أكدّ المسؤولون عن متحف إرميتاج الواقع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية ترك الطبيب الفرنسي الراحل كريستوف باتار مبلغ 3000 يورو للقطط التي تعيش في قبو المتحف.

وقال المسؤولون عن المتحف الذي يعد أكبر متاحف روسيا إنّهم عرفوا بالوصية التي تركها الطبيب الذي توفي عن عمرٍ يناهز 51 عاماً في الصيف الماضي، وأنّ الإجراءات القانونية من أجل الحصول على الأموال باتت في مراحلها الأخيرة.

وعبّر مدير المتحف عن شكره وامتنانه للطبيب الراحل الذي خصص هذا المبلغ للمتحف، وقال إنّه سيستغل الأموال من أجل ترميم القبو الذي تعيش فيه أشهر قطط روسيا.

يذكر أنّ المتحف الشهير يضم حالياً أكثر من 70 قطاً تعود بأصولها للقطط التي تم جلبها من قازان بأمر من الإمبراطورة إليزابيث بيتروفنا ابنة القيصر بطرس الأكبر من أجل الإمساك بالفئران.

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