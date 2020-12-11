شاومي تطلق ساعة ذكية ببطارية قوية

كشفت شركة شاومي الصينية عن ساعة ذكية ببطارية قوية أطلقت عليها Mi Watch Live.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة لمسية مقاس 1,4 بوصة ودقة عرض 320*320 بيكسل، كما تتميز الساعة باحتوائها على أكثر من 120 وجه قابلة للتخصيص من أجل عرض المعلومات المفضلة للمستخدم في الواجهة، وبدعمها ميزة تتبع الخطوات بشكل تلقائي، وبتقديمها 11 نمطا في التدريبات تشمل الركض، ركوب الدراجات، السباحة، الكريكت، والسير.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الساعة الجديدة تتبع حالة المستخدم خلال النوم، وترصد معدل ضربات القلب، وتدعم التنبيهات للمكالمات والرسائل المستعملة، وإشعارات التطبيقات، والتحكم في الموسيقى، كما أنها تحتوي بطارية قوية بقوة 230 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل حتى 9 أيام.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية