متصفح أوبرا يدعم خدمات جديدة

قامت شركة أوبرا بإطلاق تحديث لجعل المتصفح الشهير أوبرا يدعم خدمات بث الموسيقى.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التحديث الجديد سيتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول والتحكم في ثلاث خدمات بث مختلفة وهي Apple Music، Spotify، وYouTube Music، حيث سيتم البث بغض النظر عن علامة التبويب التي يتصفحها المستخدم، في حين سيوقف المتصفح البث بشكل تلقائي عند فتح صفحة يوجد فيها مقطع فيديو، على أن يقوم باستكماله عند انتهاء مقطع الفيديو.

ودعت شركة أوبرا مستخدميها لتحديث متصفح أوبرا الموجود على أجهزتهم لأحدث نسخة لكي يتمتعوا بالميزات الجديدة وبخدمات البث التي سيدعمها المتصفح.

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