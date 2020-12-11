سمكة قرش تهاجم امرأة أربعينية وتنهي حياتها

لقيت امرأة أربعينية حتفها بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش في جزيرة سانت مارتن الواقعة على بعد 240 كيلو شرق بورتوريكو.

وقالت السلطات المحلية إنّ المرأة التي لم يُكشف عن هويتها تفاجأت بهجوم السمكة أثناء سباحتها في خليج أورينت، ولم تستطع الفرار من قبضتها الأمر الذي أدى لوفاتها بشكلٍ مباشر، من جانبها قالت منظمة توثيق هجمات أسماك في المنطقة إنّ الجزيرة لا تشهد في العادة هجوماً لأسماك القرش إلا في حالات نادرة.

وصنفت المنظمة جزيرة البهاما الأخطر في المنطقة حيث شهدت الجزيرة في العام الماضي تسجيل حالتي وفاة نتيجة هجمات شنتها أسماك القرش.

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