أمازون تلم شمل جورج كلوني وبن أفليك

سيجتمع الفنان بن أفليك والمخرج جورج كلوني في فيلمٍ جديد مأخوذ عن رواية The Tender Bar.

وتتحدث الرواية التي ستحولها أمازون لفيلم سينمائي عن رحلة الكاتب جي. أر مورينجر خلال تقدمه بالعمر في مدينة لونج أيلاند، حيث كان يبحث عن والده الذي لم يقابله خلال حياته، وقالت شركة أمازون إنّ الكاتب وليام موناهان سيعمل على كتابة سيناريو الفيلم، في حين سيقوم جورج كلوني بإخراجه.

يذكر أنّ الثنائي جورج كلوني وبن أفليك اجتمعا سابقاً في فيلم الإثارة Argo الذي عُرض لأول مرة في العام 2012، حيث لعب بن أفليك دور البطل الرئيسي ومخرج الفيلم، في حين شارك كلوني في عملية الإنتاج.

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