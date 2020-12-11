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دراسة جديدة: الكلاب قادرة على اكتشاف مرضى كورونا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون للمدرسة البيطرية الوطنية في ألفورت في فرنسا عن قدرة الكلاب المدربة على اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من خلال شم الإبطين.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تجنيد 6 كلاب تم تدريبها على اكتشاف فيروس كورونا عن طريق عينة من العرق مأخوذة من الإبطين، وأظهرت الدراسة قدرة الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا بنسبة تتراوح ما بين 75 و100% خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأمل الباحثون أن تساهم نتائج هذه الدراسة في زيادة الاعتماد على الكلاب في المطارات لفحص المصابين بفيروس.

يذكر أنّ عدد من البلدان العالمية كأيسلندا، لبنان، الإمارات، فنلندا وأستراليا بدأت باستخدام الكلاب في مطاراتها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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