دراسة جديدة: الكلاب قادرة على اكتشاف مرضى كورونا

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون للمدرسة البيطرية الوطنية في ألفورت في فرنسا عن قدرة الكلاب المدربة على اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من خلال شم الإبطين.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تجنيد 6 كلاب تم تدريبها على اكتشاف فيروس كورونا عن طريق عينة من العرق مأخوذة من الإبطين، وأظهرت الدراسة قدرة الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا بنسبة تتراوح ما بين 75 و100% خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأمل الباحثون أن تساهم نتائج هذه الدراسة في زيادة الاعتماد على الكلاب في المطارات لفحص المصابين بفيروس.

يذكر أنّ عدد من البلدان العالمية كأيسلندا، لبنان، الإمارات، فنلندا وأستراليا بدأت باستخدام الكلاب في مطاراتها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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