عاجل – تسريب فيديو حقيقي لمقارنة بين جالكسي S21+ وآيفون 12 برو ماكس

هذه الأيام هي الأيام المثالية لظهور التسريبات حول سلسلة جالكسي S21 المنتظرة، لكن تسريب اليوم في غاية القوة، هذا حيث أنه يكشف عن فيديو حقيقي وواقعي يظهر لنا هاتف جالكسي S21+ في مقارنة مباشرةً مع هاتف أبل الأقوى آيفون 12 برو ماكس، وهذا جاء بعد تسريب الإعلان التشويقي لسلسلة سامسونج الجديدة منذ يومين تقريبًا!

مقارنة هاتف جالكسي S21+ ضد هاتف آيفون 12 برو ماكس!

التسريب الجديد يكشف لنا لمحات عن أداء هاتف سامسونج الجديد، لكن الأهم من ذلك هو أنه يكشف لنا عن تصميم الهاتف بشكل كامل وخصوصًا الكاميرا الخلفية، ولا يجب أن نهمل أن هذا هو إصدار S21 بلس وليس إصدار ألترا الأقوى والأضخم، ولا يخفى علينا أن تصميم الكاميرات الخلفية الجديد فعلًا جيّد!

الهاتف الجديد يأتي في نصف سمك هاتف آيفون 12 برو ماكس، لكنه وعوضًا عن ذلك أكثر طولًا منه ولو قليلًا، يُذكر أن كلًا من آيفون 12 برو ماكس وإصدار S21+ يأتيان مع كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرات واسعة Ultra-Wide بنفس الدقة! وقبل أن نكثر الحديث، هيا بنا نشاهد الفيديو، وهو الذي نشرته قناة متوسطة الشهرة تحمل الاسم Random Stuff 2:

من الفروقات التي سنلاحظها ضمن الفيديو هي الشاشة، هاتف جالكسي S21+ يأتي مع شاشة بدون نوتش وهي فقط تضم الكاميرا الأمامية، على عكس آيفون 12 برو ماكس والذي لازال يحتفظ بالنوتش الضخمة! أيضًا فالحواف في هاتف سامسونج الجديد أصغر بشكل ملحوظ، يُذكر أن هاتف جالكسي S21+ يأتي أيضًا مع شاشة منحنية، على عكس الآيفون والذي يأتي مع شاشة مسطحة تقليدية.