احصائيات تكشف عن أشهر الشركات المصنعة للهواتف الذكية

اعلنت شركة Counterpoint Research عن أشهر الشركات المصنعة للهواتف لعام 2020 وذلك بعد صدور نتائج الدراسات ، حيث بلغ تصنيع الهواتف الذكية في الربع الـ3 من العام الجاري إلى 366 مليون جهاز.

واحتلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية على المرتبة الأولى حيث صنعت ما يقارب الـ80.4 مليون هاتف ذكي اي نسبة 22% من الهواتف ، أما شركة هواوي فحصلت على المرتبة الثانية بنسبة 14% من عدد الهواتف المصنعة.

وتجاوزت شركة Xiaomi لأول مرة شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون بحصولها على المرتبة الثالثة.

وحافظت آبل على مكانتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هواوي في قارة آسيا أما سامسونغ في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وبلدان الشرق الأوسط.

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