موقع Netflix يقدم ميزة جديدة تهم الأباء

كشف موقع Netflix عن توفير ميزة جديدة للمستخدمين تهم الآباء اللذين يديرون حسابات أطفالهم على الموقع والتي أطلق عليها اسم “تقرير نشاط الأطفال”.

وسيتمكن المستخدم الذي يحرص على سلامة أطفاله من إدراة حساباتهم بشكل أفضل، من خلال معرفة نوعية البرامج والعروض والشخصيات التي يهتم بها الأطفال حيث سيتلقى الآباء تقارير يومية حول نشاطات حسابات أطفالهم على Netflix.

و من الممكن أن يستفيد الأباء من هده الميزة أو التخلي عنها في أي وقت ، وصرحت المسؤولة عن قسم الإبتكارات حول هذا الموضوع “نأمل أن يتمكن الآباء من التواصل بشكل أفضل مع الأطفال من خلال الفهم الشامل لما يشاهدونه، حتى لو لم يرغبوا في مشاهدته بأنفسهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا