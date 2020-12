شركة Oppo تُعلن عن هاتفها الأحدث

أطلقت شركة Oppo هاتفها الأحدث المخصص للعمل مع شبكات 5G، في خطوة جديدة لتعزيز مواقعها في سوق الأجهزة الذكية ومنافسة شركة هواوي،

ويأتي هاتف Reno5 Pro 5G الجديد من Oppo بهيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزنه 173 غ، وأبعاده (159.7/73.2/7.6) ملم.

وزود هذا الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وأبعادها “20:9″، ومعدل ترددها 90 هيرتزا، كما جهز بمعالج Mediatek MT6889Z Dimensity 1000 الحديث المطور بتقنية (7نانومتر)، وبمعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

ودعمته Oppo بنظام تشغيل Android 11، وبطارية بسعة 4350 ميلي أمبير، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبشرائح إلكترونية متطورة ليعمل مع شبكات Wi-Fi 802.11و Wi-Fi Direct و hotspot وبلوتوث.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بـ4 عدسات بدقة(64+8+2+2) ميغابيكسل، ومجهزة بتقنيات التقريب وقياس عمق الصورة أوتوماتيكيا، والكاميرا الأمامية له أتت بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

