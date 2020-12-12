سامسونج تطلق تطبيق Game Driver لإتاحة تحديث تعريفات معالجات الهواتف الرسومية!

تحديث التعريفات في أجهزة الكمبيوتر PC هو أمر شائع جدًا، لكنه ليس كذلك في عالم الهواتف الذكية بدون أدنى شك، لكننا ومنذ أشهر طويلة نسمع أننا سنصبح قادرين على تحديث المعالجات من خلال متجر بلاي! وقد كان، هذا حيث أطلقت سامسونج اليوم تطبيق Game Driver، وهو الذي سيتيح تحديث المعالجات الرسومية GPU في الهواتف الذكية للحصول على أفضل تجربة لعب ممكنة.

سامسونج تطلق تطبيق Game Driver لتحسين تجربة اللعب

التطبيق الجديد موجّه خصيصًا لسلسلتي جالكسي نوت 20 وجالكسي S20، لكنه وبلا شك لن يبقى حكرًا عليهما، وفي المستقبل سنشهد تعريفات مشابهة لعدد كبير من هواتف العملاقة الكورية! التطبيق في تحديثه الأول سيجعل هاتفك أفضل في تشغيل لعبتين وهم Call of Duty: Mobile وFortnite، أي أنه -ومثل تعريفات الكمبيوتر- قادم لتحسين الأداء لألعاب محددة.

التطبيق متاح في نسختين، النسخة الأولى موجهة لهواتف جالكسي نوت 20 وS20 التي تعمل مع معالجات Mali الرسومية، والنسخة الثانية للهواتف التي تعمل مع معالجات أدرينو الرسومية، وقد تم تطوير التطبيق بالتعاون مع جوجل، ARM وكوالكوم بالطبع.

من المهم أن تعرف أن معالجات Mali الرسومية هي المدمجة في معالجات إكسينوس المركزية، على العكس فمعالجات Adreno هي المدمجة في معالجات سنابدراجون! إن كنت تمتلك أحد الهواتف الداعمة لهذا التعريف الجديد فيُمكنك تحميل التطبيق من هنا لإصدار مالي، ومن هنا لإصدار أدرينو.