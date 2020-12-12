3 طرق طبيعية لتخفيف ألم الأذن في المنزل

يمكن أن ينتج ألم الأذن عن عوامل مختلفة أبرزها حدوث الالتهابات، وهو يعتبر من أكثر أنواع الأوجاع قوة وقسوة قد يمتد إلى مناطق أخرى من الوجه، ومن الضروري في هذه الحالة الذهاب إلى عيادة الطبيب فورًا.

ويمكن تخفيف الألم من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية، فتعرفي على أبرز ما يمكن فعله في المنزل من أجل الحدّ من وجع الأذن.

علاج ألم الأذن في المنزل

من الممكن تخفيف ألم الأذن باتباع وصفات طبيعية منزلية قبل الذهاب إلى عيادة الطبيب الاختصاصي للتخلص من المشكلة نهائيًا.

الطريقة الأولى:

يمكن وضع كمادات ساخنة على الأذن لمدة عشر دقائق، والأفضل فعل هذا قبل النوم دون تخطي المدة المحددة؛ فهذا يساعد على الحد من الشعور بالألم إلى أن يحين موعد الذهاب إلى عيادة الطبيب، علمًا بأنه يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في حال مان المريض طفلاً أم راشدًا.

الطريقة الثانية:

من المفيد الاعتماد على خصائص زيت الزيتون في هذه الحالة،وإن لم يتم إثبات هذا بالطرق العلمية، حيث إن تركيبته تساهم في الحدّ من الشعور بالألم الذي يسببه تراكم الشمع في الأذن.

وأشار خبراء من “أميريكان أكاديمي أوف بدياتركس” إلى أنه يمكن استخدام بضع نقاط دافئة من هذا الزيت ذي التأثير المضاد للالتهابات.

الطريقة الثالثة:

في حال امتد الألم في الأذن إلى منطقة الفمّ؛ فمن الممكن تخفيفه من خلال اعتماد إحدى طرق التدليك.

وفي هذه الحالة، يتم الضغط الخفيف على المنطقة الواقعة خلف الأذن مباشرة، وتجري عملية التدليك انطلاقًا من هذه النقطة مع الانتقال إلى العنق ثم إلى أعلى، لتخفيف الألم الذي يسببه التهاب الأذن، والحدّ من تجمع السوائل فيها، ويعدّ ذلك من الطرق الشائعة لعلاج ألم الأذن في المنزل.

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