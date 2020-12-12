4 علامات تدقّ ناقوس الخطر من كثرة شرب القهوة

يمكن لبعض العلامات أن تشير إلى أنك تشربين الكثير من القهوة أي كمية أكبر من تلك التي يمكن وصفها بالمعتدلة، وهذا ما يمكن أن يظهر من خلال بعض الأعراض الواضحة التي يتعين عليك أن تنتبهي إليها كي لا تعاني من أي مشكلات صحية.

إليك أربع علامات تشير إلى أنك تشربين كمية كبيرة من القهوة.

علامات المبالغة في شرب القهوة:

تدل بعض العلامات على أنك تشربين الكثير من القهوة، ويمكن أن تظهر على شكل مشكلات صحية أو اضطرابات مختلفة.

1 مشكلات في الجهاز الهضمي:

يمكن تناول كمية كبيرة من القهوة أن يدفع المعدة إلى إفراز هرمون يسرع عمل القولون، وهذا ما قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى المعاناة من مشكلة الإسهال، وكذلك يمكن أن ينتج عنه ارتداد حمض المعدة إلى المريء؛ ومن الأفضل الاعتدال في شرب القهوة وخصوصًا، في حال المعاناة من مشكلات هضمية.

2 التعب في الصباح:

غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يتناولون الكثير من القهوة يوميًا من الشعور بالتعب عند الاستيقاظ في الصباح، بسبب أنها تحتوي على عنصر كيميائي يسمى “أدينوزين”، حيث يحدث الشعور بالتعب بشكل مفاجئ وغير متوقع.

3 تسارع نبضات القلب:

أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أنه يمكن لمادة الكافيين، التي تحتوي عليها القهوة، أن تسبب تسارع نبضات القلب لدى الأشخاص الذين يتناولونها مرات عدة خلال النهار، مما يستلزم ألا يبالغ في تناولها الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب.

4 الإدمان:

يساهم الكافيين في تسريع عملية حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة، وأظهرت دراسة أجريت مؤخراً أنها تحفز عملية الأيض بنسبة تتراوح بين 3 و11%، مما يعني أنها تساهم في عملية تزويد الجسم بالطاقة وأن هذا يؤدي إلى الإدمان في معظم الأحيان؛ مما يستلزم الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء، ومعرفة العلامات التي تشير إلى شرب الكثير من القهوة.

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