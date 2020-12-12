كورونا يخطف حياة المخرج الكوري كيم كيك دوك

أعلنت ديتا رييتوما رئيسة المركز الوطني للسينما في لاتفيا، وفاة المخرج الكوري كيم كيك دوك عن عمرٍ يناهز 59 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة اللاتفية ريجا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ديتا إنّ المخرج المشهور بإخراج أفلام العنف كان في زيارة خاصة للاتفيا بهدف شراء عقار من أجل الحصول على إقامة دائمة في هذا البلد قبل أن ينقل للمستشفى بعد تدهور صحته بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

واشتهر المخرج الراحل بأفلامه التي تصور وحشية البشر التي أظهرها من خلال مشاهد عنف قاسية، وبأفلامه المحملة بأبعاد ومعانٍ رمزية.

يذكر أن المخرج الراحل قام بإخراج مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها فيلم بييتا الذي نال جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 2012.

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