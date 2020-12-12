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روسيا تُخلّد “تمساح هتلر”

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ المسؤولون في ، تبرع الحديقة بتمساح الزعيم النازي هتلر الذي توفي مؤخراً لمتحف داروين في العاصمة موسكو.حديقة حيوانات موسكو

وقال المسؤولون إنّهم طلبوا من المتحف تحنيط التمساح الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاماً، وعرضه للجمهور، وإنّ المتحف انتهى من عملية التحنيط التي استمرت لعدة أشهر وسيعرض التمساح قريباً.

وكان التمساح الشهير قد نُقِلَ إلى حديقة الحيوانات الروسية عام 1946 بعدما عثر عليه جنودٌ بريطانيون قاموا بتسليمه لروسيا.

وشكلت حياة التمساح لغزاً حيث اختفى لمدة عامين بعد هروبه من حديقة برلين، ونجا من القصف الذي تعرضت له العاصمة الألمانية في تلك الفترة بفضل اختبائه في الأقبية تحت الأرض ومياه الصرف الصحي.

يذكر أنّ التمساح تعرض خلال وجوده في الحديقة لحوادث عديدة كادت تودي بحياته كسقوط الهيكل الخرساني على حوض الماء الموجود فيه، وخضوعه للرعاية الطبية لعدة أشهر بعد إصابته بحجرٍ رماه عليه أحد زوار الحديقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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