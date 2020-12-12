دراسة تكشف قدرة الكمامة على صد فيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها ألمان ونشرت في دورية بانس أهمية ارتداء الكمامات ودورها في تقليل الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 45%.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل بيانات دراسة خاصة تم إجراؤها في مدينة بنا الألمانية، وتمت مقارنتها ببيانات دراسات أجريت في مدن ألمانية أخرى.

وقال الباحثون إنّ معدل الإصابة بفيروس كورونا انخفض في مدينة بنا بسبب تطبيقها قانون يلزم الناس بارتداء الكمامات قبل المدن الألمانية الأخرى ب3 أسابيع.

وأشار الباحثون إلى أنّ المدن الأخرى التي بدأت بتطبيق قوانين ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حصلت بعد 3 أسابيع على نتائج مماثلة للنتائج التي حصلت عليها مدينة بنا.

ودعا الباحثون في نهاية الدراسة الناس للالتزام بارتداء الكمامات لدورها الكبير في تخفيف عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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