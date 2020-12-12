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تويتر تتيح نشر التغريدات على سناب شات وإنستغرام

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة تويتر بإطلاق مجموعة من الأدوات التي تساعد المستخدمين على مشاركة تغريداتهم على منصتي سناب شات وإنستغرام.

حيث سيكون المستخدمون قادرين على مشاركة تغريداتهم على سناب شات عبر سناب كاميرا الموجود في تطبيق سناب شات، وعبر خاصية الستوريز المتوفرة في تطبيق إنستغرام.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التغريدة ستظهر على التطبيقات الأخرى بصورة مشابهة لظهورها على تويتر.

وستوفر تويتر لمستخدمي سناب شات رابطاً خاصا بالتغريدة على موقع تويتر يمكّنهم من العودة لأصلها عند الحاجة.

وأكدّت تويتر أهمية الميزة الجديدة ودورها في مساعدة مستخدمي تويتر على مشاركة تغريداتهم مع التطبيقات الأخرى بسلاسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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